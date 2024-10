Allattamento, i papà pronti a entrare in gioco

Nessuno lo poteva dare per scontato invece i papà non sono mancati all’appello, anzi. Ha fatto registrare una grande partecipazione l’incontro “Allattamento: anche i papà entrano in gioco!”, che si è tenuto sabato scorso al consultorio della Cittadella della salute “Campo di Marte”, che era tra le iniziative promosse dall’Usl Toscana nord ovest in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento. C’erano mamme, papà, coppie, single, bambini e bambini. Ma quest’anno erano stati invitati a partecipare soprattutto i padri. Perché allattare, è stato ricordato, è un “affare di famiglia“, accanto a una donna che allatta è importante che ci sia chi la sostiene, chi favorisce un ambiente quanto più sereno possibile.

L.S.