Alla casermetta domani si presenta il libro sull’artiglieria ’moderna’

Dalla scelta dei materiali fino ai diversi tipi di artiglieria, le loro classificazioni, le regole e le proporzioni per realizzare i pezzi in uso a Lucca e in Italia. Sono questi alcuni dei temi trattati nel nuovo libro dell’Historica Lucense “L’artiglieria della prima età moderna” scritto da Alessandro Bianchi ed edito da Tralerighe Libri. Il volume, che è anche il quarto quaderno della collana voluta e curata dall’Historica Lucense, sarà presentato domani alle 16 alla Casermetta del baluardo San Martino, sulle Mura. Saranno presenti, oltre all’autore, Ugo Barlozzetti, storico e critico tra i fondatori di “Amici Museo Stibbert“, e l’editore Andrea Giannasi.