Al Torneo primavera la Compagnia Balestrieri conquista l’argento

Domenica si è disputato il Torneo Primavera Litab 2024 nella splendida città fortezza medicea di Terra del Sole a pochi passi da Forlì. A sfidarsi la Compagnia Balestrieri di Terra del Sole, le Contrade San Paolino di Lucca e la Compagnia Balestrieri di Assisi in un torneo di tiro con la balestra da banco sia in squadra che individuale. La classifica di tiro in squadra premia al primo posto i padroni di casa con 336 punti, mentre le Contrade ottengono un buon piazzamento e il secondo posto con 312 punti ed Assisi terzi con 298 punti. Al tiro individuale al corniolo primo il nostro Federico Piccinini.