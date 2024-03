Al San Luca il progetto Pass. Agevola l’accesso alle cure per le persone con disabilità

Nel mese di marzo si amplia la rete aziendale del progetto Pass (Percorsi assistenziali per persone con bisogni speciali) con l’avvio sull’ospedale San Luca, che si aggiunge a quelli di Massa, Livorno, Versilia e Pontedera, dove il percorso è già attivo. Il programma Pass ha l’obiettivo di garantire alle persone con disabilità intellettive, fisico-motorie o sensoriali, universalità ed equità di accesso ai servizi sanitari tramite un accesso facilitato ai servizi sanitari e la costruzione di una risposta personalizzata, di qualità e adeguata ai bisogni assistenziali e diagnostico-terapeutici della persona. Nel San Luca si è costituita un’equipe multiprofessionale che accoglierà le necessità di persone con disabilità, garantendo un percorso di cura adeguato, pensato su misura per i bisogni di ciascuno, anche per coloro che fino ad ora hanno avuto grandi difficoltà a collaborare con i sanitari per le normali prestazioni mediche.

L’équipe è composta da 10 professionisti, specificamente formati, con competenze nella gestione dei pazienti con disabilità, che afferiscono alle diverse specialità mediche e chirurgiche presenti nell’ospedale, compresa l’odontoiatria. Una parte di questi professionisti costituisce un nucleo stabile di operatori (infermiere “facilitatore”, medico internista, anestesista), mentre gli altri operatori vengono attivati di volta in volta, in relazione al piano individuale di diagnosi e cura stabilito per il paziente, secondo i bisogni sanitari e quelli associati alla disabilità di adattamento dei percorsi. In particolare le infermiere facilitatrici seguono il paziente durante tutto il percorso, dalla prenotazione alla programmazione delle prestazioni, adattando le procedure sanitarie alle caratteristiche del paziente e curando l’accompagnamento dall’arrivo fino all’uscita dalla struttura ospedaliera.

“Il nostro ospedale - evidenzia il direttore sanitario del San Luca Spartaco Mencaroni (nella foto), che coordina l’équipe dal punto di vista organizzativo - è chiamato ad accogliere al meglio le persone con disabilità, mettendo in campo professionalità e spazi adeguati; questo progetto costituisce quindi un importante miglioramento nella risposta ad esigenze sentite e spesso rappresentate dai nostri pazienti e dai loro caregiver. I professionisti e la direzione stanno lavorando con soddisfazione e impegno per questo nuovo percorso, la cui attività si svolgerà in ambienti dedicati e appositamente configurati all’interno del setting del day surgery, al secondo piano“. Per attivare il percorso, il paziente o un suo rappresentante o caregiver, deve accedere al portale Pass, accessibile attraverso il portale della Regione.