Al Real Collegio “Storie e canti di cantastorie“

E’ in programma domani sera alle 21.15 nel chiostro di Santa Caterina al Real Collegio lo spettacolo che vedrà protagonisti Gildo dei Fantardi e Mauro Chechi dal titolo “Storie e canti di cantastorie“. Un’occasione per iniziare in allegria il week-end ascoltando l’ampio e irriverente repertorio dei due cantastorie: canti tradizionali d’osteria e storie di un passato contadino che i due artisti custodiscono e propongono, di esibizione in esibizione, perché il gusto del racconto popolare che si tramanda a memoria non vada perduto. Ma anche ballate che rievocano episodi minimi della grande storia e brani scanzonati, che funzionano solo se a fare da coro è il pubblico. Gildo dei Fantardi e Mauro Chechi, forti di una collaborazione quasi trentennale, sono anche ottimi improvvisatori in ottava rima: un crescendo di scherzi e battute, anche pruriginose, con il dichiarato obiettivo di lasciare l’altro senza parole. E il tema? A sceglierlo saranno anche i partecipanti allo spettacolo. L’appuntamento vuole essere anche un momento leggero di conoscenza del patrimonio folklorico lucchese e toscano.