Accorpamento scuole. I timori di Fratelli d’Italia: "Salvi per un iscritto. E’ solo tutto rimandato"

"La Delibera Regionale del 4 Gennaio scorso ha scongiurato l’accorpamento per l’istituto comprensivo di Bagni di Lucca. che però rischia di essere solo rimandato! Necessario l’incremento demografico". Così gli esponenti gli esponenti di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese (Capogruppo FdI in Commissione Cultura alla Camera dei Deputati), Vittorio Fantozzi (Vice Capogruppo in Consiglio Regionale della Toscana), Anna Maria Frigo (Capogruppo nel Comune di Bagni di Lucca). E aggiungono: "Il Sindaco Paolo Michelini, tramite i social e la stampa, ha voluto sottolineare la collaborazione tra Enti, Istituto e cittadini e il fatto che il Decreto Mille proroghe ha diminuito momentaneamente il numero di Istituti da tagliare. In realtà bisognerebbe soffermarsi sul semplice dato matematico: abbiamo evitato l’accorpamento per un solo bambino iscritto".

"Ed è su questo dato - proseguono i rappresentanti di FdI - che il Sindaco Michelini dovrebbe cominciare a lavorare e a darsi da fare, perché soltanto un maggior numero di bambini iscritti a scuola costituisce la chiave per evitare accorpamenti in futuro. Questa è la sfida che il Sindaco e la Comunità di Bagni di Lucca devono affrontare nel futuro prossimo". Amorese, Fantozzi e Frigo sostengono in primis che la natalità in diminuzione e la mancanza di politiche attive sul tema e sul lavoro porteranno inevitabilmente agli accorpamenti in futuro.

"Occorrono allora – dichiarano – strategie per fare in modo che nuove unità familiari vengano a vivere a Bagni di Lucca; per creare posti di lavoro; per rendere appetibile il nostro territorio; per sfruttare tutte le possibilità di azione che le normative sulle Aree Interne, tema su cui a ogni livello Fratelli d’Italia è particolarmente impegnata, mettono a disposizione." "Il problema - concludono - si può cercare di risolverlo in maniera organica, partendo da un’analisi dettagliata sul perché della diminuzione della natalità, capire cosa si può fare, coinvolgere la comunità. E soprattutto far capire come la diminuzione della natalità ha un forte impatto sull’istruzione e sull’economia di un territorio".

Marco Nicoli