A San Cassiano a Vico venerdì il concerto del Forum per la pace

Il Forum per la pace di Lucca “Ripudiamo la guerra” invita i cittadini a partecipare al concerto “Lucca per Gaza”, che si svolgerà venerdì 3 maggio alle ore 21 al Teatro Giovanni XXIII°

di San Cassiano a Vico, ingresso 10 euro. Il concerto è nato dalla generosa partecipazione di molti artisti che si sono messi a disposizione gratuitamente con entusiamo. Il Forum li ringrazia tutti: Contratto Sociale Gnu - Folk, CRP Collettivo Rivoluzionario Protosonico, Martino Biondi, Giulio D’Agnello, Felicity, Enzo Girolami, Maria Elena Lippi, Progetto in La Minore, Marco Salotti, Igor Santini, Stereo Tipi - Gruppo Vocale, Sandra Tedeschi, Igor Vazzaz - La Serpe d’Oro. Il Forum ringrazia inoltre in modo particolare Luisa Morgantini, Presidente AssoPacePalestina, che ha inviato un videomessaggio.

Ringrazia anche il Tecnico del suono Roberto Micheletti dello Studio MWS e Emanuele Baronti per la realizzazione della locandina del concerto. Il Forum è nato nella primavera del 2023, da un comune sentire contro la guerra di più di 20 associazioni e di molti cittadini che hanno condiviso alcuni valori, tra i quali il ripudio della guerra, dell’economia e dell’informazione di guerra, della produzione, del commercio e dell’esportazione delle armi.

“Invitiamo tutti a “Lucca per Gaza” – così gli organizzatori – per esprimere solidarietà e sostegno e chiedere: il cessate il fuoco subito e permanente, che si fermi il massacro della striscia di Gaza e l’escalation della guerra in Medio Oriente, di fermare tutte le guerre e il criminale commercio dei mercanti di armi. Diciamo no alla modifica peggiorativa della legge sul commercio di armi, la 185/90, attualmente in discussione, il pieno sostegno ai diritti del popolo palestinese“. Per prenotarsi al concerto del 3 maggio la mail è [email protected].