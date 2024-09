60 anni della Grotta del Vento. Attesa per l’ultimo appuntamento

Cresce l’attesa per l’ ultimo appuntamento dell’importante ciclo di eventi culturali studiati per celebrare il sessantesimo anniversario dell’esplorazione della Grotta del Vento dal team diretto da Vittorio Verole-Bozzello, il noto speleologo che guidò le spedizioni del ‘64 e che tutt’oggi si occupa della gestione dell’ambito sotterraneo che si trova nel borgo di Fornovolasco, nel comune di Fabbriche di Vergemoli.

Grande interesse per le prime due serate di incontri a tema che hanno visto la partecipazione dei più grandi speleologici in ambito internazionale, con la presenza nello scorso venerdì di Max Goldoni, figura di spicco nel panorama della speleologia nazionale, e Giampietro Marchesi, più volte presidente della Società speleologica italiana e attuale direttore scientifico dei corsi itineranti che due volte all’anno si tengono in varie parti dello Stivale per la preparazione delle guide di grotta. Entrambi hanno dato vita a un programma molto originale che ha visto il suo apice nella visita all’interno della grotta, avvenuta esclusivamente alla luce di torce individuali, di una candela e di una vecchia lampada a carburo.

Per venerdì, alle 21, è atteso l’arrivo di De Waele, ordinario di geomorfologia all’Università di Bologna e scienziato di fama internazionale. La serata conclusiva si aprirà con il saluto del presidente della Società Speleologica Italiana, Sergio Orsini, al quale seguirà la conferenza di De Waele che si svilupperà sul tema "L’importanza delle grotte e della speleologia nella ricerca scientifica". Con l’ausilio di immagini, verranno illustrate le applicazioni pratiche che la ricerca speleologica è in grado di apportare sia nel campo della vita quotidiana sia nella ricostruzione dei mutamenti climatici che si sono susseguiti nei millenni. Al termine si terrà la presentazione del libro "Le forme del vuoto". Una guida per vedere le grotte con occhi diversi realizzato da De Waele con la collaborazione della dottoressa Chiarini.

Il libro è destinato agli speleologi e a tutti coloro che intendono approfondire la propria conoscenza sul mondo sotterraneo. Immancabile la visita tematica in grotta, dove verranno evidenziati con esempi pratici molti dei temi trattati nella conferenza. Si raccomanda la prenotazione, da effettuarsi tra le 10 e le 19 componendo il numero 0583 722024.

Fiorella Corti