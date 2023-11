"I Visionari di Oggi: Nuovi Nerd Dominatori del Futuro?"

I Comics guardano al futuro e alle future evoluzioni del festival, mantenendo sempre al centro dell’attenzione la componente ’umana’ e la sua creatività. In questa prospettiva va visto il ritorno al festival del metaverso, ovviamente declinato secondo le linee portanti del festival. Non è un caso, dunque, se continua il progetto culturale, divulgativo e sperimentale ’Communityverse’, per vivere, sognare e progettare insieme il futuro. In questo contesto si affronteranno secondo i principi di LC&G temi di avanguardia tecnologica come il metaverso, l’intelligenza artificiale, la realtà virtualeaumentataimmersiva, il web3, gli NFT... Facile intuire il tema: i visionari di oggi sono i nuovi nerd dominatori del mondo di domani oppure stiamo percorrendo una linea temporale nel multiverso che non si avvererà? Fulcro del metaverso-Comics sarà l’IsyVillage, nella sala incontri Si13 della Cappella Guinigi. E’ qui che verranno affrontati i temi principali del ’Communityverse’. Non mancheranno incontri formativi e workshop aperti ai ragazzi e agli studenti. Da segnare in agenda Come si costruisce un metaverso? a cura di Fondazione Olitec.