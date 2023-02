Zephyr, vittoria in rimonta Colombo va al tappeto

ZEPHYR MULATTIERI

3

COLOMBO GENOVA

1

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi 4, Bottaini 3, Vescovi 6, Mannini 9, Conti 10, Magnani 26, Facchini 9, liberi Ruggeri e Vignali; n.e. Sisti, De Matteis, Romagnani. All. Marselli; vice Sisti.

COLOMBO GENOVA: Zoratti 2, Lottero 0, Tomà 8, Menichini 6, Coppolecchia 7, Salvador 2, Coser 14, Cai 14, Conoci 2, liberi Rampa e Rani; n.e. Ventura. All. Bottaro; vice Mancini

Arbitri: Velli e Poetto.

Parziali set: 21-25; 25-14; 25-15; 25-22

SANTO STEFANO MAGRA – Dopo aver ceduto agli avversari il primo set, la Zephyr Mulattieri riprende in mano le redini del gioco e vince 3-1 sul Colombo Volley. Meglio i genovesi nella prima frazione di gara grazie ad una difesa eccellente che si oppone con efficacia a muro su Facchini. Poi vengono fuori i padroni di casa che, dopo aver carburato, cominciano a macinare gioco, imponendosi agevolmente soprattutto nel secondo e nel terzo parziale. Nel quarto set il tentativo degli ospiti di rientrare in partita viene neutralizzato dai locali che chiudono sul 25-22. Buona la prova di Vescovi e soprattutto in crescita quella di Magnani che termina l’incontro da ’top scorer’ con 26 punti realizzati. Per la cronaca rossoblù in campo con capitan Grassi al palleggio e Bottaini in diagonale, dove dalle battute conclusive del primo set subentra Vescovi, con Nannini e Conti al centro, con Magnani e Facchini di banda e con Ruggeri libero. Vignali entra solo nel finale.

Ilaria Gallione