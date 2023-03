Spezia, mister Semplici rilancia: "Ripartiamo dal secondo tempo di oggi"

Il tecnico dello Spezia Semplici

La Spezia, 5 marzo 2023 – “Il futuro dipende da noi”. Non fa una piega Leonardo Semplici dopo la partita che ha visto il suo Spezia non andare oltre lo 0-0 nella sfida salvezza contro il Verona. Per il tecnico un altro pareggio dopo quello dell’esordio alla Dacia Arena contro l’Udinese.

Le Aquile, contratte nel primo tempo, nella ripresa hanno giocato meglio dei veneti, senza però trovare il gol da tre punti.

“Sicuramente da parte dei ragazzi c’era un po’ di tensione, forse hanno sentito troppo il valore della gara – afferma l’allenatore dello Spezia –. Nel primo tempo non siamo riusciti a sviluppare quello che abbiamo provato in settimana, c’era poco movimento, abbiamo sbagliato situazioni facili e così facendo abbiamo dato forza ai valori della squadra avversaria. Negli spogliatoi ho provato a dare serenità ai ragazzi, invitandoli a mettere in campo quelle cose che hanno dimostrato anche in passato, e hanno giocato un secondo tempo straordinario, sia per gestione, sia per aggressività e determinazione. Chiaro – prosegue il tecnico – che mi sarebbe piaciuto vincerla, perché ci poteva dare ulteriore slancio dopo il pari con l’Udinese, ma fa parte del gioco”. Un problema di autostima sul quale lo stesso mister sta lavorando.

“Bisogna essere convinti delle nostre qualità, sta a me creare quell’autostima che mancava a qualche giocatore al mio arrivo. Oggi non abbiamo vinto ma non abbiamo preso gol, ed è positivo. Ora dobbiamo riprendere dal secondo tempo: è quella la squadra che voglio, che ha convinzione delle proprie capacità e che vuole raggiungere l’obiettivo. Ringrazio la tifoseria, che oggi ci è stata molto vicino: credo sia connubio determinante per trainare tutti verso l’obiettivo”.

Una partita che ha visto il ritorno in campo dopo una lunga assenza di Zurkowski, entrato molto bene in partita. “In allenamento ha dimostrato subito in buona condizione, così l’ho sfruttato. È entrato bene – dice Semplici – così come sono entrati bene e si sono fatti trovare pronti anche gli altri ragazzi che sono entrati. Questa deve essere la nostra forza, ci sono i presupposti di un gruppo unito e compatto, e sicuramente Zurkowski è un giocatore di valore che offre alternative”. Il centrocampista polacco oggi è stato il primo a tentare la ‘strada’ del tiro da fuori area, un arma quasi mai utilizzata dallo Spezia.

“Stiamo lavorando su questo aspetto, ci sono giocatori che hanno le qualità per farlo, come Verde. Ma tutto parte dall’autostima, sta a me cercare di infonderla, è un lavoro non solo tecnico ma anche mentale”. Intanto venerdì al Picco arriva l’Inter. “Giochiamo in casa e vogliamo ripetere una prestazione positiva. Bisogna cercare di fare risultato anche contro queste squadre” avverte Semplici.

Matteo Marcello