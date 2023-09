La Spezia: Ghettini, re delle Traversate Open Water

Brilla la stella di Francesco Ghettini, già capitano della Rari Nantes Spezia e ora in forza alla Superba Nuoto, allenato da otto anni dal tecnico Simone Menoni, che ha trionfato nella 69ª traversata del Lac San Jean a Roberval in Canada, gara considerata il top delle maratone Open Water. Primo in 6 ore e 47 minuti a toccare il traguardo dopo ben 32 km, con oltre 10 minuti di vantaggio sul bronzo europeo sulla distanza dei 25 km Alessio Occhipinti e oltre 15 sull’argento mondiale Matteo Furlan. Non solo la lunghezza a rendere estenuante la competizione: alla partenza da un fiume che sfocia nello specchio d’acqua dalla temperatura fra i 15 e i 16 gradi, poi salita a 19 nel lago, Ghettini parte forte, staccando velocemente gli avversari, per diventare protagonista di una cavalcata in solitaria nelle ultime due ore. "Francesco – spiega Menoni – con questa vittoria è uno dei pochissimi campioni ad avere nel palmarès le 3 vittorie nelle 3 gare più storiche a livello mondiale dell’Open Water Marathon: la Capri-Napoli, la Santa Fè-Rio Coronda in Argentina e ora la Lac Saint Jean. La difficoltà sta nella capacità di adattare corpo e nuotata a ’mondi’ differenti: l’ acqua gelida (Canada), acqua e caldo soffocante (Argentina) e le onde della Capri-Napoli: la grandezza dell’impresa di Francesco è questa".

Chiara Tenca