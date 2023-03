In B femminile Lerici Sport travolto dal Sori

Sori Pool Beach

9

Lerici Sport

1

SORI POOL BEACH: Scana, Cocchiere T., Zerbone 4, Brambilla, Gallerini, Capurro 4, Conan, Cocchiere M., Secondi, Nolella, Armenante, Boero 1, Palmieri.

LERICI SPORT: Raffo, Pellegri, Pini, Strata, Talocchi, Padula 1, Rocchi, Soro, Davini, Moretti, Di Guglielmo, Dell’ Anese, Gianstefani, Boracchia. Coach: Bertonati.

Parziali: 3-1, 2-0, 2-0, 2-0.

SORI – Buio pesto per la squadra femminile del Lerici Sport, ’asfaltata’ dal Sori nel 2° turno di andata del girone ligure di serie B. Un risultato choc per le ragazze di Ylenia Bertonati, alle prese con alcune importanti assenze. "Non siamo praticamente entrate in acqua, che almeno serva di lezione per mantenere sempre adeguata concentrazione già dalla prossima partita" ha dichiarato la coach, tramite l’addetto stampa Andrea Catalani. Per la squadra uno stop di 20 giorni: il nuovo impegno, da calendario, è previsto il 16 aprile contro il Bogliasco. Altro risultato Camogli-Bogliasco 6-5. Classifica: Sori e Camogli 6, Bogliasco e Lerici Sport 0.

C.T.