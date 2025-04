Frosinone-Spezia 2-2: aquilotti inseguono sempre, pari poco utile

Frosinone, 25 aprile 2025 – Non va oltre il pari lo Spezia sul campo del Frosinone, andando sempre sotto e recuperando. Alla doppietta di Bohinen hanno risposto prima Bandinelli e poi Pio Esposito. In attesa di Brescia-Pisa (delle 15), gli aquilotti accorciano così solo di 1 punto sui toscani, ora a +6.

D'Angelo, come previsto, presenta la stessa formazione di Mantova, con Wisniewski al posto dello squalificato Bertola. Nel Frosinone c'è Bracaglia che sostituisce Szyminski al fianco di Monterisi al centro della difesa.

Dopo un buon inizio dello Spezia che prova a fare la partita, al 9' cambia il risultato: prima Gori salva sul colpo di testa di Lucioni, poi, non ci arriva sull'angolata incornata di Bohinen sul cross di Ghedjemis.

È l'1-0. Dopo la staffilata di Ambrosino al 14' che non va distante dalla porta di Gori, al quarto d'ora lo spezia pareggia. Corner di Salvatore Esposito, respinta della difesa e da fuori area Bandinelli al volo la scarica sotto la traversa di potenza. È l'1-1. Sfiorano soltanto Hristov e Aurelio, sulla bella punizione di Salvatore Esposito, proprio davanti a Cerofolini al 24'.

Sul pallone perso da Salvatore a centrocampo, al 36', Ghedjemis s'invola in contropiede ma non riesce a cedere a Kvernadze perché lo chiudono Hristov e Mateju. Peccato che al 40' ancora una volta Bohinen raddoppi, con una palla piazzata all'incrocio da fuori area. È il 2-1. Prima dell'intervallo, c'è tiro di Aurelio che però non c'entra la porta, sul cross di Elia.

Nella ripresa iniziano gli stessi 22, poi dopo 7' la percussione in area di Lapadula e il sinistro che però viene deviato e poi raccolto in due tempi da Cerofolini. Dopo tanta pressione (e il piattone di Vignali alle stelle al 20'), lo Spezia raggiunge il pareggio con Pio Esposito (quindicesimo gol personale) che svetta più in alto di testa sul traversone di Kouda.

È il 2-2. Kvernadze si divora il 3-2 al 36', dopo lo scivolone sulla trequarti di Hristov, ma l'attaccante davanti a Gori spara altissimo. Poi, la traversa colpita da Salvatore Esposito direttamente su calcio di punizione e poi più nulla di significativo. Così, al triplice fischio, tifosi rimangono delusi, ma applaudono giustamente i loro beniamini.