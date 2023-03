Dalla Venere all’azzurro Luca Gnetti convocato nella nazionale under 15

Un’avventura tricolore per uno dei giovani talenti della Venere Azzurra di pallanuoto: Luca Gnetti, classe 2008, è stato convocato dopo una lunga serie di selezioni nella Nazionale giovanile under 15 di pallanuoto. Un traguardo prestigioso e stimolante per l’atleta spezzino, allenato fin dagli albori del suo percorso con la calottina da coach Carlo Foti, tuttora suo tecnico, e per tutta la società del presidente Giuseppe Lo Presti. Luca prenderà parte al primo collegiale nazionale di categoria, dopo quelli di Bologna per gli atleti del Centro-Nord e Santa Maria Capua Vetere per il Centro-Sud, in programma dal 19 al 21 marzo nel Centro federale di Ostia: obiettivo, agli ordini del tecnico federale Massimo Tafuro, arrivare alla costruzione della squadra che dall’8 al 16 luglio parteciperà agli Europei under 15 di Podgorica, in Montenegro. Gnetti è l’unico spezzino e uno dei due liguri – insieme ad Alessandro Botto del Lavagna 90 – convocati.

