Campionato Spezzino a 7: Bacetto-Piccolo Faro super difesa contro super attacco

La Spezia, 8 aprile 2024 – La miglior difesa, quella della Pizzeria Bacetto – capolista della Serie A del Campionato Spezzino di calcio a 7 – , solo 26 reti subite, contro il miglior attacco con 83 reti all'attivo, quello del Piccolo Faro, a contendersi il trofeo Aics nello scontro diretto in programma giovedì 11 aprile alle 20 alla Pianta 310.

Con la tripletta dell'ex giocatore (cresciuto nelle giovanili) della Sampdoria, Galassi e la doppietta di Domenichelli, il Bacetto stende una rimaneggiata Carpe Diem per 5-1.

Avanti Tutta prova a fare lo sgambetto alla corazzata del Piccolo Faro con un gol in apertura di gara di Antonelli ma i ragazzi di mister Rufolo ribaltano il risultato con le reti di Lesi, Ioppolo e Diamanti.

Ricca di gol Mtu- Dinamo Spritz, ad avere la meglio la squadra di Carbone.

In Serie B, a due giornate dal termine, sei squadre racchiuse in soli due punti in testa alla classifica. Arci Pitelli, chiuso il primo tempo in vantaggio per 6-2, si fa rimontare da Quelli del Giovedì trascinati da un incontenibile Goretta, sempre più solo in testa alla classifica marcatori. Grandi Macchine ritrova la vittoria dopo due mesi contro The Garden, mentre completa la risalita ai piani alti della classifica la Polisportiva Discovery: quarto successo consecutivo e si candida così per la vittoria del campionato. Mattatore della serata Perna, autore di cinque reti.

In Serie C, quarta vittoria consecutiva per Alfredo Uomo contro la Fulgor; a segno ben sei giocatori per la neonata società al primo anno di affiliazione Aics. Sorbolo si conferma seconda forza del girone battendo Bon Sti Chi in una gara condita da parecchie sanzioni disciplinari.

SERIE A

Pizzeria Bacetto-Carpe Diem 5-1, Im.Co.Taverna del Metallo-Paolino's Pub 6-0, Avanti Tutta-Il Piccolo Faro 1-3, Mtu Italia-Dinamo Spritz 6-7. Ha riposato: Oto Melara.

Classifica: Pizzeria Bacetto punti 39, Piccolo Faro 37, Carpe Diem 24, Mtu Italia e Avanti Tutta 22, Oto Melara 17, Im.Co Taverna del Metallo 12, Dinamo spritz 9, Paolino’s Pub F.C. 1.

SERIE B

Belini Frizzanti-Lakomotiv Loska 1-3, Polisportiva Discovery-Real Prulla 10-5, The Garden-Grandi Macchine FC 0-4, Quelli del Giovedì-Arci Pitelli 6-6. Ha riposato: Pizzeria dal Mancio.

Classifica: Lakomitiv Loska e Grandi Macchine FC punti 26, Belini Frizzanti e Arci Pitelli 25, Real Prulla e Polisportiva Discovery 24, The Garden 14, Quelli del Giovedi 13, Pizzeria dal Mancio -1.

SERIE C

Stella Rossa Scoglietti-Real Bozi/Pizza Gourmet 3-7, San Marco-U.S.P. Yes You Rent 6-0, Alfredo Uomo-Fulgor FC 8-2, Bon Sti Chi-Sorbolo 2-5. Ha riposato: Ria Real.

Classifica: San Marco FC punti 38, Sorbolo 29, Alfredo Uomo 27, Fulgor FC 23, Bon Sti Chi 21, Ria Real 18, Real Bozi/Pizza Gourmet 10, U.S.P. Yes You Rent 7, Stella Rossa Scoglietti 6.

Marco Magi