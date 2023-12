Calcio a 7 Aics: Avanti tutta, Arci Pitelli e Sorbolo tre punti pesanti

La Spezia, 7 dicembre 2023 - Avanti tutta, trascinata da Forieri (sempre a segno in tutte le gare disputate) ha la meglio su Im.Co. Taverna del Metallo. Questo nella sesta giornata di andata del Campionato Spezzino di calcio a 7 sotto l'egida dell'Aics. Sempre in Serie A, gran prova di squadra del Piccolo Faro: a segno ben sette giocatori e Paolino's Pub battuto 11-2.

In Serie B, l'Arci Pitelli fa suo il big match di giornata contro i Belini Frizzanti: alle reti di Bonadies, Righetti e Rotoli, risponde Friggeri e l'incontenibile Venturotti con una tripletta.

Terza vittoria consecutiva per Sorbolo che sale così al secondo posto in classifica. È però San Marco la vera sorpresa di questo inizio di campionato in Serie C: dieci reti rifilate a Real Bozi e sempre più sola nella cima della classifica.

Serie A

Avanti Tutta-Im.Co.Taverna del Metallo 4-3

Paolino's Pub FC-Il Piccolo Faro 2-11

Mtu Italia-Oto Melara 4-2

Dinamo Spritz-Carpe Diem 3-5

Serie B

Pizzeria dal Mancio-Real Prulla 2-4

Quelli del Giovedì-Grandi Macchine 4-5

Belini Frizzanti- Arci Pitelli 3-4

Polisportiva Discovery-Lokomotiv Loska 4-8

Serie C

Alfredo Uomo-Ria Real 5-0

Stella Rossa Scoglietti-Sorbolo 4-5

Bon Sti Chi-U.S.P. Yes You Rent 2-2

San Marco FC- Real Bozi 10-4

Marco Magi