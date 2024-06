Summer Nights al Brugnato 5Terre Outlet: si parte con Piero Pelù

Brugnato, 26 giugno 2024 – Torna la grande musica delle Summer Nights con Radio Number One al Brugnato 5Terre Outlet Village: Piero Pelù, The Kolors, Benji & Fede, Coma Cose, Clara, Tiromancino.

Con l’arrivo dell’estate inizia il conto alla rovescia per l’atteso appuntamento giunto all’undicesima edizione. L’edizione 2024 della fortunata rassegna che illumina ogni estate le notti dell’Outlet Village ligure si preannuncia davvero imperdibile grazie a sette serate – dal 13 luglio al 17 agosto, tutte con inizio alle 21 – con i grandi nomi della musica italiana.

Il festival, come nelle passate edizioni, proporrà la tradizionale formula caratterizzata da un mix di musica e parole che vedrà gli artisti eseguire i loro più grandi successi e raccontare al pubblico dell’Outlet Village gli episodi più significativi della loro carriera artistica. Un format che, a partire dalla prima edizione nell’estate del 2014, negli anni ha attirato il pubblico numeroso e appassionato che ha riempito la piazza del Centro in occasione di tutti gli appuntamenti in calendario.

Ad inaugurare la rassegna sabato 13 luglio il rock d’autore di Piero Pelù. L’artista icona del rock italiano, frontman dei Litfiba, illuminerà la serata inaugurale delle Summer Nights con la sua energia travolgente, la sua voce inconfondibile ed una carica di adrenalina pura, portando sul palco alcuni dei pezzi tratti dal suo nuovo disco 'Deserti'. A seguire domenica 21 luglio sarà il turno dei The Kolors, la band in heavy rotation, in queste settimane, su tutte le radio, con il singolo 'Karma', pubblicato dopo il grande successo 'Un ragazzo una ragazza', pezzo presentato all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Sabato 27 luglio sul palco delle Summer Nights saliranno Benji & Fede, il duo multiplatino, da poco riunitosi per la gioia dei fan, che proporrà alcune delle sue canzoni più famose e presenterà l’ultimo singolo 'Musica animale', candidato a diventare presto un tormentone estivo. La quarta data, sabato 3 agosto, vedrà protagonisti i Coma Cose, la coppia musicale dell’indie pop/rap italiano, formatasi a Milano nel 2016, che nel corso della serata proporrà l’ultimo singolo 'Malavita', oltre ad altri successi come 'L’Addio', presentato a Sanremo 2023. La serata del 10 agosto, notte di San Lorenzo, sarà illuminata dall’esibizione di una delle nuove stelle del panorama musicale e artistico italiano: Clara. La giovane artista, volto noto della serie tv 'Mare fuori', protagonista al Festival di Sanremo 2024 con la canzone 'Diamanti grezzi'.

Prima del gran finale, mercoledì 14 agosto sarà una vigilia di Ferragosto all’insegna della musica, del ballo e del divertimento con il dj set esclusivo che animerà un vero e proprio Summer Party. A chiudere quindi le Summer Nights 2024, sabato 17 agosto, saranno i Tiromancino, la band romana fondata e guidata da Federico Zampaglione, che ha firmato canzoni entrate nella memoria di diverse generazioni come 'Per me è importante', 'La descrizione di un attimo' e 'Due destini'.

Le Summer Nights saranno curate anche quest’anno dalla produzione di FMedia Società Benefit con la direzione artistica di Salvo Ferrara, e avranno come media partner Radio Number One che supporterà l’evento con la presenza dei suoi talent e con la messa in onda dell’evento live ogni martedì alle 21.

Come nelle precedenti edizioni in occasione delle date delle Summer Nights, tutte ad ingresso libero con inizio alle 21, i negozi di Brugnato 5Terre Outlet Village resteranno aperti fino alle 24, per regalare un’esperienza unica tra shopping esclusivo all’aria aperta e grande musica dal vivo.

L’inizio della rassegna musicale farà seguito ad un altro appuntamento atteso da tutti gli appassionati di moda e shopping: il 6 luglio a Brugnato 5Terre Outlet Village è in programma, infatti, la partenza dei Summer Sales. Un’intera estate nel corso della quale sarà possibile approfittare delle imperdibili occasioni, per fare shopping con riduzioni fino al 70% sul prezzo outlet. Per ulteriori informazioni: http://brugnato5terreoutletvillage.it/.