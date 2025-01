Workshop di ballo all’Arci Canaletto

Doppio workshop di ballo con gli Zenaswingers di Silvia da Genova all’Arci Canaletto di via Bosco alla Spezia. Nel locale canarino, si partirà a passo di danza questo pomeriggio dalle 15.30 fino ad arrivare alle 17 con Lindy Hop Moves & Musicality: un primo modulo adatto anche ai principianti del genere e dedicato a chi desidera ballare in coppia, regalando al suo "lindy" un tocco cool. Cambio della guardia dalle 17.30 alle 19, quando sarà la volta dell’Authentic Jazz, da ballare da soli sui toni dei brani jazz e swing preferiti. Per iscriversi e per il pagamento – è possibile sia partecipare ad uno dei due moduli o ad entrambi - , compilare il form nel broadcast del circolo o contattare il recapito 353 411 8722. Il sabato dell’Arci Canaletto continuerà alle 21.30, continuerà il sabato del circolo con "We go Deep Underground!", serata con i Ghrédènne: la Divina e Lo Stregatto leggono Il Sommo Poeta.