’Vince’ il welfare inclusivo. Risultati e impatto sociale delle attività di Fondazione

Per presentare le attività e i risultati del progetto ‘IntegrAzioni’ e degli interventi finanziati dal bando ‘La comunità per i suoi anziani’, nei giorni scorsi la Fondazione Carispezia ha organizzato, nella sua sede, l’incontro ‘Win - Welfare Inclusivo’. "Niente di autocelebrativo – ci tiene a precisare il presidente Andrea Corradino – . Ringraziamo chi ha gestito con oculatezza il patrimonio e ci permette di erogare 4.5 milioni di euro, 2 dei quali nel welfare con interventi di sussidiarietà. Speriamo che questi progetti facciano da traino ad altri". All’evento sono intervenuti anche l’esperto in progettazione sociale Giorgio Sordelli, e Ulpiana Kocollari, professoressa associata all’Università di Modena e Reggio Emilia, che ha condotto le analisi e le valutazioni dei progetti. Queste due iniziative mirano all’inclusione lavorativa e sociale attraverso diverse metodologie messe in campo dalla Fondazione: una progettazione propria in collaborazione con enti pubblici, privati e Terzo Settore, nel caso di ‘IntegrAzioni’, e un bando tematico rivolto al Terzo Settore e agli enti pubblici per rispondere ai bisogni della popolazione anziana.

I progetti finanziati nel settore del welfare – il primo della Fondazione per entità di risorse impiegate – sono accomunati dall’obiettivo finale di contribuire a migliorare le condizioni di vita di persone con diverse forme di fragilità. Scopo dell’incontro ‘Win - Welfare Inclusivo’ è stato quello di far emergere il percorso di monitoraggio e analisi realizzato sulle varie iniziative, mettendo in luce l’importanza non solo di investire risorse per sostenere attività di supporto alla comunità, ma anche di valutarne l’esito, i risultati e l’impatto generato sul territorio. ‘IntegrAzioni’, nato grazie al protocollo d’intesa siglato nel 2016 da Fondazione Carispezia con Caritas Diocesana La Spezia-Sarzana-Brugnato, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Confagricoltura e Confederazione Italiana Agricoltori, coinvolge oggi circa 80 partner e offre percorsi di integrazione socio-lavorativa in differenti ambiti: agricoltura, viticoltura, ripristino dei muretti a secco, manutenzione del territorio, nautica e ristorazione. Tra il 2016 e il 2023, sono stati effettuati 600 colloqui, 106 corsi di formazione, 650 percorsi formativi, 207 tra borse lavoro e tirocini, e sono state create due imprese sociali: Il Cedro e Il Sicomoro. Circa 100 persone hanno partecipato, in media, annualmente ai corsi formativi, 80 hanno stipulato contratti a tempo determinato e 35 a tempo indeterminato. Il bando ‘La comunità per i suoi anziani’ ha finanziato sei progetti realizzati da partenariati pubblico-privati, che hanno potenziato la rete di aiuti e servizi per gli anziani della provincia spezzina e della Lunigiana, coinvolgendo oltre 30 partner e 900 persone beneficiarie. Il 100% dei progetti ha creato sinergie sul territorio tra attori diversi, il 67% ha sensibilizzato sul tema, il 33% ha promosso ulteriori attività di aggregazione e il 50% ha favorito interventi di valorizzazione dei luoghi delle azioni.

Marco Magi