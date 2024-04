Venere, il Tar congela lo sfratto. Braccio di ferro con il Comune contro il trasferimento a Lerici

Il Tribunale amministrativo regionale congela lo sfratto imposto dal Comune di Lerici alla Venere Azzurra. Colpo di scena nella vicenda che da mesi vede contrapposte l’amministrazione comunale alla borgata guidata dalla sezione lericina della Lega Navale. Il Tar ligure, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di decreto cautelare ’ante causam’ presentato dagli avvocati Riccardo De Marco e Piera Sommovigo, ha decretato la sospensione dell’esecuzione del decreto con cui lo scorso 23 marzo gli uffici comunali del Servizio pianificazione territoriale, urbanistica e demanio avevano intimato all’associazione di liberare il locale di poco più di venti metri quadrati situato nei pressi del castello di San Terenzo. Uno spazio da sempre adibito a sede della borgata, che l’amministrazione comunale vorrebbe concedere all’altra anima marinara del paese, ovvero il San Terenzo, che a inizio anno aveva perso la disponibilità di un magazzino in via Garibaldi, utilizzato come ricovero delle barche da Palio e dell’attrezzatura. Nei piani dell’amministrazione, infatti, c’è il trasferimento della Venere Azzurra al Circolo della Vela Erix di Lerici, con il quale nelle scorse settimane ha stipulato una convenzione che mette a disposizione della Venere Azzurra gli spogliatoi, un ricovero per le barche da Palio e un ormeggio per i barchini di appoggio, utilizzati durante gli allenamenti e le gare. Una prospettiva contro la quale sin da subito la borgata gialloblù ha fatto opposizione, per nulla intenzionata ad abbandonare San Terenzo – luogo dove è stata fondata – per andare a Lerici. Il direttivo del Comitato delle Borgate ha portato avanti per alcune settimane una trattativa con le due anime marinare nel tentativo di trovare una soluzione temporanea che garantisse le attività sportive in vista del Palio. Tuttavia, il 23 marzo il Comune ha notificato lo sfratto alla Venere Azzurra. Da qui la richiesta di un provvedimento d’urgenza al Tar, accolto nei giorni scorsi "considerata – si legge nel decreto – la brevità del termine fissato per lo sgombro e l’asserita mancanza di contraddittorio preventivo". La borgata nei prossimi giorni notificherà il ricorso al Tar al Comune per la discussione nel merito della vertenza.

Matteo Marcello