Una tripletta di Illuzzi non basta al Sarzana. Monza riesce a recuperare: alla fine è parità

MONZA

3

SARZANA

3

TEAMSERVICE MONZA: Velazquez, Ponti, Bielsam Galimberti, Riva, Piccoli, Marzonetto, Uva, Zucchetti, Borgonovo. All. Della Muzia.

HOCKEY SARZANA: Corona, Illuzzi, Borsi, Rubio, Angeletti, Mattugini, Ortiz, Tognacca, De Rinaldis, Venè. All. Festa.

Arbitri: Fronte e Vischio

Reti: Marzonetto (2), Zucchetti, Illuzzi (3)

MONZA – All’Hockey Sarzana non basta una tripletta di Domenica Illuzzi per portare a casa la vittoria nel match d’esordio in campionato di A1 sulla pista del Monza. I rossoneri passano per tre volte in vantaggio, ma non riescono a chiudere la partita e vengono sempre ripresi dal team brianzolo, trascinato dalla doppietta dall’Under 19 argentino Marzonetto. Archiviato il pareggio nella giornata d’esordio, i rossoneri ora si concentrano sul primo match casalingo della stagione in programma sabato contro il Viareggio, alle 20.45 alla pista del ’Vecchio Mercato’. Per il resto la prima giornata ha registrato l’esordio negativo delle matricole Cgc Viareggio e Azzurra Novara, battute rispettivamente da Amatori Lodi (0-4) e Canniccia Motor Club VH Forte dei Marmi (2-5).

Mattatori per i giallorossi lombardi il portoghese Fernandes, autore di di tre reti, insieme al gol di Nadini. Il Forte dei Marmi invece , sotto 1-0 ad inizio gara, in dieci minuti ribalta lo svantaggio con due reti del neoacquisto Patricio Ipinazar e poi allunga con Ambrosio e Torner. Un vantaggio che permette di gestire il definitivo 5-2 dopo il 4-1 del primo tempo. Stesso risultato per Follonica: un avvio grintoso di Sandrigo ha fatto cambiare i piani ai maremmani, che hanno dovuto tirare fuori il meglio per vincere di slancio. Marco Pagnni, Thiel e Montigel sbloccano i primi tre punti dopo il 2-2 del primo tempo, quando i vicentini sono stati due volte avanti con Ghirardello e Cocco.

Due i pareggi alla prima giornata: oltre al 3-3 di Monza-Sarzana, è uscito il segno ’X’ anche nel match del Giovinazzo che, davanti al folto pubblico del PalaPansini, sembrava avere in mano la vittoria sul Grosseto: 2-0 per i pugliesi nella prima metà del primo tempo con le reti di Colamaria in azione persoale e Amato su rigore. Saavedra però allo scadere dimezza il gap per i maremmani. Tabarelli centra la rete su tiro diretto, De Oro su rigore per il vantaggio sempre per i biancoverdi, ma fallisce un tiro diretto decisivo che poteva cambiare le sorti del match per il team di casa. La svolta invece è ancora una volta di capitan Saavedra, che decide il definitivo pari.