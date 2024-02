Una sfilata di colori in piazza della Pace

Torna la festa colorata dei bambini organizzata con il patrocinio del Comune. Domenica pomeriggio piazza della Pace nel borgo di Santo Stefano Magra si accende con l’allegria e i colori del Carnevale. Dalle 15 appuntamento per grandi e piccini per sfilare nelle vie del borgo e poi divertirsi insieme all’animazione dell’Associazione Tartastoj e partecipare alla merenda offerta dall’associazione Nuove Direzioni. Sarà presente anche la banda musicale della Filarmonica di Santo Stefano Magra. In caso di maltempo l’iniziativa verrà rimandata alla domenica successiva, 11 febbraio sempre in piazza della Pace.