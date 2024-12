Ultima chiamata per la Tarros, match difficile al PalaSprint contro il Quarrata

Per la Tarros sarà l’ultima chiamata. E anche in caso di vittoria, auspicabile, agganciare poi il 6° ed ultimo posto utile per andare ai play-off e salvarsi matematicamente non sarà cosa semplice. Infatti dopo oggi mancheranno altre 6 gare alla fine di questa prima fase e per raggiungere l’obiettivo potrebbe non bastare nemmeno vincerle tutte. Insomma c’è una montagna da scalare ed oggi è il primo step. Avversario Quarrata che all’andata si impose sulla sirena e che ha avuto un percorso simile ai bianconeri ma che nelle ultime due gare sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori sbarazzandosi agevolmente prima di Olimpia Firenze e poi di Cecina pur senza Tiberti.

"E’ una squadra che gioca molto bene in attacco, che ha molti giocatori intercambiabili – analizza Marco Mori, neo coach della Tarros – come ad esempio gli esterni che, oltre ad essere bravi nel tiro da fuori, possono giocare e bene in post basso. Una squadra strutturata fisicamente e completa. Per quanto ci riguarda è stata la prima settimana completa sotto la mia gestione ed abbiamo lavorato su molteplici aspetti, tecnico-tattici, ma anche atletici e sull’aspetto mentale. Dobbiamo migliorare in difesa, sulle palle perse, nella gestione del gioco ed i ragazzi si sono messi tutti a disposizione e sanno che insieme possiamo regalarci ancora soddisfazioni. Di questa prima settimana di allenamenti sono più che soddisfatto".

Insomma un match difficile che chiude anche l’anno solare, il campionato riprenderà sabato 4 gennaio alle 21 a Empoli. Oggi palla a due alle 18 al PalaSprint: arbitrano Samuele Rossetti di Rosignano (Li) e Mattia Parigi di Firenze.

Gianni Salis