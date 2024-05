Totiani uniti: "Solidarietà al governatore"

"Da avvocato, ancor prima che da donna di centrodestra, sono garantista fino al terzo grado di giudizio verso chiunque". E’ la posizione di Manuela Gagiardi, assessore alla Spezia e totiana della prima ora. "Rispetto a quanto ho letto dai giornali – ha proseguito –, qui oggi siamo di fronte al primo passo di un procedimento che tutto ancora deve svolgersi. Esprimo tutta la mia vicinanza a Giovanni Toti e alla sua famiglia, certa che possa chiarire in modo inequivocabile la sua totale estraneità ai fatti contestati. Sono altrettanto certa che tutti coloro che come me sono stati eletti nelle file della sua lista politica in tutta la Liguria continueranno a lavorare con ancora più energia per il bene del nostro territorio". Anche il Gruppo Toti della Spezia, del quale oltre a Gagliardi fanno parte Oscar Teja, Barbara Ratti, Barbara Pettinati, Kristopher Casati e Loris Figoli, esprime "vicinanza umana al presidente Toti al quale va tutto il nostro appoggio. Il garantismo è uno dei nostri valori fondanti nel pieno rispetto del lavoro della magistratura, noi siamo garantisti sempre e non a senso unico, anche verso gli avversari politici. Abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura e siamo certi che si chiarirà quanto viene contestato al presidente Toti".