Stop emergenza viabilità: "Bene il nuovo casello . Va connesso alla bretella"

Dopo mesi di incertezza finalmente le rampe d’accesso all’A12 diventano definitive e si può pensare alla loro implementazione nella direttrice verso Genova e all’introduzione di altri mezzi di pagamento oltre al solo Telepass. Lo sottolinea il Comune di Bolano che attraverso il sindaco, Paolo Adorni, esprime "profondo apprezzamento per il lavoro svolto da una pluralità di soggetti: Concessionario Autostradale, Regione, parlamentari del territorio, ex ministri e molti altri. E’ peraltro innegabile – aggiunge – che se l’amministrazione comunale guidata da Alberto Battilani non avesse avuto l’intuizione di suggerire la localizzazione a Ceparana, il coraggio di mettere a disposizione una fetta del territorio e la capacità di gestire gli inevitabili disagi connessi ai lavori, il collegamento con l’autostrada sarebbe ancora oggi una chimera per l’intera piana di Ceparana". Ora una nuova sfida: rendere compatibile il Casello definitivo con la costruenda bretella Ceparana - Santo Stefano. "Una volta completata, quest’opera – prosegue il sindaco – dovrà trovare il suo sbocco naturale sulla rotonda di via Italia a Ceparana senza fermarsi come è attualmente previsto su via Giarizzo. Anche in questo caso occorrerà la lungimiranza dei soggetti istituzionali che dovranno dimostrarsi ancora capaci di collaborare. Se ciò non avvenisse il rischio di ripiombare nell’emergenza viabilità rappresenta un pericolo concreto".

Aggiunge Augusto Vallese, assessore ai lavori pubblici: "Il prossimo autunno rischia di essere complicato per la viabilità dell’intera piana di Ceparana. I lavori sulla rotonda di Bottagna e i preannunciati lavori sul ponte di Ceparana, con l’installazione di un semaforo a regolare un senso unico alternato per circa un anno, rischiano di riportare al collasso la viabilità da e verso Spezia, pur se non effettuati contemporaneamente (prima la rotonda e al termine partiranno i lavori sul ponte). Occorre predisporre da subito i necessari interventi per evitare di rivivere i pesantissimi disagi del passato, che sarebbero meno gravosi se il “progetto bretella” fosse già stato completato".