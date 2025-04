Stillitano, presidente ambizioso: "Tra cinque anni stabilmente in A"

In attesa della presentazione ufficiale della nuovo proprietario dello Spezia, Thomas Roberts, continuano a rimbalzare dagli States le dichiarazioni di Charlie Stillitano (nella foto), diventato nuovo presidente del club di via Melara a seguito del passaggio di consegne tra Francis e Roberts. Dichiarazioni ambiziose, quelle rilasciate a The Football Show, trasmissione dell’emittente statunitense SiriusXM FC: per Stillitano la priorità nel breve termine è "raggiungere la Serie A. Abbiamo un programma su cinque anni che, alla fine del quinquennio, vedrà una squadra stabilmente nelle posizioni di metà classifica".

Il neo presidente rilancia il tema – sempre più centrale – della stabilità finanziaria del club, ma al contempo specifica che l’obiettivo è "avere una squadra forte e solida in campo. Quando si vende un giocatore, cosa necessaria per sopravvivere, è necessario avere un altro giocatore che possa sostituirlo", ha aggiunto Stillitano, che non solo si limita alla dichiarazione, ma individua anche qualche esempio da seguire: quelli di Atalanta e Udinese, secondo Stillitano "squadre che puntano sulla crescita dei giocatori. Non parlo solo di quelli del proprio settore giovanile ma anche ragazzi promettenti da scovare in altri campionati per farli arrivare a giocare nello Spezia".