Stasera Frances col suo progetto in acustico

L’aperitivo musicale da Bacchus, stasera, avrà come ospite Frances, con il suo progetto in acustico, accompagnata dal chitarrista dei Supercaos, Giovanni D’Addato. Francesca Romana Reynier, in arte Frances, nasce alla Spezia in piazza del Mercato, nel cuore della città. Fin da bambina è nota la sua sfrenata passione per la musica che la spinge adolescente ad iscriversi a lezioni di chitarra. Ma il suo approccio è poco contenibile e troppo spontaneo per abbracciare la disciplina dello studio. Così, dopo un’estate di volantinaggio, riesce a comprarsi la sua prima chitarra elettrica e, una volta attaccata all’amplificatore con la distorsione, la chitarra acustica viene accantonata. Innamorata del grezzo e immediato approccio del punk, nella cui cultura underground si sente pienamente riconosciuta, Frances irrompe in sala prove con una formazione tutta al femminile, le Shame On You nel 99/2000 poi The Lizzies nel 2007, le Calliope nel 2009 con Valentina Bianchini alla chitarra e voce, Ingrid Cozzani e Ilaria Neri al basso, Marianna alla chitarra e Alessandra Orrico alla batteria. Dopo aver inseguito per anni il sogno di una girl band, avendo ottenuto solo qualche canzone registrata e ben pochi e rari live, decide di registrare le proprie canzoni in versione acustica producendo due singoli, folk ballad e un videoclip, e allargare il suo orizzonte musicale all’altro sesso. Nascono cosi, nel 2022, due progetti paralleli: il disco solista in lavorazione e la band spezzina Supercaos, una miscela grunge, rock, punk, hard. Per avere ulteriori informazioni sulla serata, che prende il via nel locale di viale Amendola alle 19 (e anche per le prenotazioni) è possibile rivolgersi al 339 4908117.

m. magi