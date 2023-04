Sos migranti La Prefettura chiede alloggi

La Prefettura della Spezia si mobilita per l’accoglienza dei migranti, chiedendo ai Comuni di segnalare la disponibilità di strutture pubbliche o private. Analogo appello viene rivolto a tutti privati, associazioni ed enti che abbiano alloggi o strutture da mettere a disposizione (anche a pagamento) dei gestori convenzionati con la Prefettura per l’ospitalità dei migranti richiedenti asilo. La richiesta nasce alla luce dell’attuale scenario, caratterizzato dal crescente numero di migranti giunti in Italia e la necessità della loro redistribuzione sul territorio nazionale. Il sistema provinciale di accoglienza è "a saturazione ed è impossibile – dicono la Prefettira – estendere ulteriormente la capienza dei centri già esistenti. Eventuali segnalazioni a [email protected]