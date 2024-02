Sicurezza fa rima con prevenzione. In calo incidenti stradali e feriti: "Avremo 300 telecamere in città"

Dai due bambini trovati da soli a vagare in una piazza cittadina, al faccia a faccia con personaggi violenti, fino all’abbandono di rifiuti. Nel corso del 2023 il comando della Polizia locale è stato chiamato a fronteggiare tante situazioni legate a sicurezza, tutela dell’ambiente e decoro della città, come ricordato ieri in Sala Dante nella celebrazione del 186° anniversario del Corpo. Sicurezza e prevenzione le parole d’ordine sottolineate nel corso della giornata. "Entro la fine del mandato dell’amministrazione – ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini – arriveremo a 300 telecamere di videosorveglianza installate in città". Proprio la polizia locale nel corso dl 2023 ha rilevato la stragrande maggioranza degli incidenti stradali, scesi dai 1303 del 2022 a 1141 così come quelli con feriti (da 378 a 320), quasi dimezzati i feriti (da 689 a 397). In un’ottica di prevenzione e tutela della sicurezza stradale, nel mirino sono finiti i comportamenti scorretti al volante: oltre 51mila le violazioni al codice della strada (43mila nel 2022), per 21516 punti patente decurtati (15547 l’anno precedente)

Note dolenti arrivano dall’aumento dell’utilizzo improprio del pass disabili: 53 le sanzioni a chi era in auto con pass esposto ma senza il parente disabile a bordo, con un triste +20% rispetto al 2022. Sono state 463 le sanzioni legate all’utilizzo abusivo dei posti auto per disabili. La polIzia locale ha inoltre in dotazione un cane antidroga (‘l’agente Jazz’) il cui impiego ha permesso 15 arresti di pusher e oltre 100 segnalazioni per assuntori di stupefacenti. Al termine della cerimonia il sindaco Pierluigi Peracchini, l’assessore alla sicurezza Giulio Guerri e il comandante della polizia locale Francesco Bertoneri hanno conferito attestati e benemerenze agli agenti che si sono distinti per le loro attività, che vanno dal rispetto del codice della strada al contrasto allo spaccio di droga, traffico illecito di rifiuti, furti, tutela di minori e indagini con le altre forze di polizia. I premiati: Primo Commissario Andrea Teagno, Commissario Capo Luca Intrombatore, Commissario Davide Duce, Vice Commissari Laura Luise, Alberto Arras, Matteo Cillo, Davide Vivarelli, Michela Colombo, Gianluca Grimaldi, Michele Paganini, Sovrintendenti Gianni Bonatti, Angelo Femiano, Luca Caprili, Massimo Foce, Roberta Dodero, Ilaria Ponzanelli, Luca Scaramuccia, Luca Caprili, Manrico Guerrato, Riccardo Cecchinelli, Assistenti Fabio D’Angelo e Valeria Salvatori, Agenti Scelti Roberto Loffi, Davide Caputo, Simone Rossi, Stefania Barilari, Agenti Andrea Casto, Francesca Benedetti, Marco Razzano, Andrea Bernieri Faggioni, Annalisa Loffi, Francesca Benedetti, Marco Razzano, Alessandro Curetti, Andrea Maggiani, Laura D’anna, Francesco Gianardi.