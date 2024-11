Sfilata in bianco nelle strade del centro

Il centro storico. oggi dalle 17.30, si vestirà di luce con ‘Sfilata in Bianco’, un evento straordinario che vedrà una parata musicale, arricchita dalla presenza di trampolieri (nella foto d’archivio) e artisti con spettacolari costumi luminosi bianchi. L’appuntamento è fissato in piazza del Bastione, quando la città si trasformerà in un palcoscenico incantato, dove eleganza e magia si fonderanno per creare un’atmosfera indimenticabile. La parata sfilerà per piazza del Bastione, piazza Sant’Agostino, via del Prione, via Fratleli Rosselli e per tutta la parte pedonale di corso Cavour.