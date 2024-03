Selezione per 2568 posti nella polizia penitenziaria

Via al maxi concorso per allievi agenti della polizia penitenziaria che mette a bando 2.568 posti. La selezione pubblica è aperta anche a civili, per 1.027 posti in tutto, e il titolo di studio richiesto è il diploma. Per la partecipazione dei civili bisogna non avere più di 28 anni di età, limite elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Altri requisiti: possesso delle qualità di condotta, efficienza fisica e idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica. E’ inoltre richiesto il possesso di un diploma. I candidati dovranno superare una prova scritta, una di efficienza fisica con una serie di esercizi ginnici volti a verificare il livello di forza, resistenza e prestanza fisica del candidato, obbligatorie salto in alto, corsa piana 1000 metri e piegamenti sulle braccia. Domande solo tramite il portale www.inpa.gov.it