Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è agli arresti domiciliari e sospeso dall’esercizio della sua funzione dal 7 maggio scorso quando è deflagrata la maxi inchiesta per corruzione che ha portato ai domiciliari, tra gli altri, anche il capo di gabinetto ed ex sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani (ora a piede libero). Ieri di fronte al Tribunale del Riesame di Genova si è tenuta l’udienza durante la quale Procura e difesa si sono confrontate sull’istanza di appello contro il rigetto da parte del gip Paola Faggioni della richiesta di revoca dei domiciliari presentata da Toti nelle scorse settimane. I giudici si sono riservati, ma la decisione dovrebbe arrivare al più tardi giovedì. Se l’istanza fosse respinta, il presidente potrebbe decidere di ricorrere in Cassazione e i tempi si allungherebbero perché è ragionevole ipotizzare che la discussione di una richiesta di questo tipo sarebbe calendarizzata per settembre