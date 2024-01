"Rassegna 'Parole in comune': presentazione del nuovo libro di Euro Mazzi sulla storia di Castelnuovo Magra"

La rassegna ’Parole in comune’ organizzata dall’assessorato alla cultura di Castelnuovo torna domani con l’incontro in programma alla sala conferenze del centro sociale di Molicciara. Alle 17 verrà presentato il nuovo libro scritto da Euro Mazzi frutto di una lunga ricerca storica dal titolo ’Il sole dell’avvenire’ che ricorda le prime lotte sociali e politiche avvenute a Castelnuovo dal 1850 al 1914. La presentazione del libro è affidata al poeta, storico ed ex assessore comunale Amilcare Mario ’Celè’ Grassi con ingresso libero. Mazzi sarà inoltre ospite sabato pomeriggio alle 17.30 alla sala conferenza di piazza Querciola nel borgo di Castelnuovo Magra per la presentazione del suo lavoro portato a termine insieme al parroco don Alessandro Chiantaretto riguardante la storia delle confraternite di Castelnuovo. L’incontro rientra nel programma della rassegna letteraria New Castle Book sarà moderato da Alice Cervia. L’ingresso è libero.