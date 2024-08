Radio Radiose a Nuove Terre

L’allegra nostalgia in ritmo swing delle Radiose, nel loro ormai celebre ‘On Air’, per la nuova tappa ad ingresso gratuito del festival Nuove Terre, stasera alle 21.30, a Carro, in località Castello. Radio Radiose - solo musica dagli anni ‘30 (e ‘40!), è una radio da teatro, da strada, da giardino o addirittura da salotto, ma soprattutto è una radio che trasmette solo, esclusivamente in diretta. Il repertorio - eseguito a cappella - è incentrato su pezzi d’epoca, ma è mescolato e contaminato con brani più moderni. In scena Emanuela Belmonte (suoi anche gli arrangiamenti), Genea Manenti e Valentina Musolino, con i costumi di Andrea Lacomino.

m. magi