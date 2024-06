Pozzale, stop agli sbarchi. Il consorzio di navigazione sospende i collegamenti

Si allunga il limbo per tutti gli amanti del Pozzale, che dovranno ancora rinunciare ai collegamenti di linea con la parte più selvaggia dell’isola Palmaria, amatissima dagli estimatori del mare libero e della natura. Il posticipo dell’avvio del servizio che unisce la passeggiata Morin con la località arriva dal consorzio Cinque Terre Navigazione dei Poeti. "Diversamente da quanto annunciato il servizio di trasporto marittimo per il Pozzale (isola Palmaria) risulta al momento sospeso. Pertanto dal 15 giugno non sarà possibile partire con i nostri vettori da La Spezia per raggiungere il Pozzale. Navigazione Golfo dei Poeti auspica che le attività di rifacimento che si sono rese necessarie a seguito dei cedimenti si concluderanno in tempi brevi, riuscendo così a garantire questo servizio così come lo si è conosciuto negli anni passati". E successivamente, l’invito a seguire i canali web e social del consorzio per avere nuovi aggiornamenti. In realtà, non sarebbe comunque lontana la riapertura del collegamento.

Dopo il crollo del sentiero a mare utilizzato dall’imbarcadero per raggiungere le spiagge, crollato a causa del mare e delle intemperie, la collaborazione fra Aeronautica Militare – che occupa la parte dietro la via sterrata ormai persa con il suo campeggio, ndr – e il Comune di Porto Venere, ha portato alla creazione di una strada alternativa, poco distante dalla precedente e collocata nella parte alta, che dovrebbe diventare operativa a breve e dare la possibilità al consorzio di riprendere, non appena pronta, il servizio. Secondo fonti, la ripartenza non dovrebbe essere posticipata sensibilmente rispetto alla data inizialmente prevista. Non ha pace, però, la località. Come testimoniato da recenti fotografie arrivate alla nostra redazione, è crollato anche il pontile di fianco al ristorante del Pozzale, che peraltro è da pochi mesi stato rilevato da nuovi gestori. Un nuovo episodio che testimonia il degrado e la fragilità crescenti dell’isola.