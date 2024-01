Posti vacanti nelle Asl per dieci amministrativi

L’azienda socio-sanitaria ligure 2 di Savona ha pubblicato un concorso per l’assunzione di 10 collaboratori amministrativi professionali a tempo indeterminato e pieno. I posti vacanti saranno distribuiti equamente fra l’Asl1 e l’Asl2. All’atto della compilazione della domanda di partecipazione, i candidati devono indicare una sola azienda per quale intendono concorrere. E’ prevista la riserva per i volontari delle Forze Armate di due posti, da ripartire in ciascuna delle due Asl di destinazione. Oltre ai requisiti generali richiesti per l’accesso al pubblico impiego, i concorrenti devono avere una laurea nelle classi di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze dell’amministrazione o titoli equipollenti. L’Asl2 Liguria si riserva la facoltà di effettuare un’eventuale preselezione nel caso in cui il numero di candidati al concorso per amministrativi superi le 200 unità. Domande entro il 18 febbraio sul portale https://asl2liguria.iscrizioneconcorsi.it