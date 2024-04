Poesie di Contardi dai Cappuccini

Il convento dei frati cappuccini di Monterosso, oggi e sabato, propone l’appuntamento ‘Pace e bene in questa casa’, le visite guidate agli ambienti del convento. Ogni ambiente storico della struttura – rimasta quasi intatta dal XVII secolo – ancora oggi ci racconta un aspetto della giornata dei frati, delle loro occupazioni manuali e delle loro preghiere. Entriamo in silenzio e proviamo piano piano anche noi a vivere secondo una regola voluta da san Francesco, fatta di semplicità, carità e piena di gioia fraterna. Si potranno vedere tante cose inaspettate; dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17 con ingresso ogni 30 minuti. Domani alle 18, invece, è previsto l’evento ‘Poesia in musica’ a cura di Stefania Contardi e Edgar Bertin. Con la partecipazione del sindaco Emanuele Moggia, verrà presentata la raccolta di ‘Il nulla osta e la porta sul paradiso’. Nata a Genova, insegnante di inglese, con il pallino per la scrittura, l’autrice è stata premiata per poesia e narrativa in più edizioni di premi letterari internazionali, tra i quali: Ossi di Seppia, Giovane Holden, Associazione Liberi Autori, Bukowski, Golfo dei Poeti Shelley e Byron. Info: 0187 817531.