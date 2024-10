"Più voce al territorio. Turismo da ripensare"

Ha accettato la candidatura per la lista Liguri a testa alta nella speranza che possa servire a dare voce a un territorio conosciuto in tutto il mondo ma poco riconosciuto in Regione. Francesca Salmonese, assessore a Vernazza, ci prova, forte della sua lunga esperienza politica sul territorio.

A parte la vostra lista, sono pochissimi i candidati delle 5 Terre e della riviera.

"Anche per questo si tratta di un’opportunità che va colta. Questo territorio merita di avere una voce, pur non avendo un grande bacino di voti".

Che ne pensa dei biglietti del Cinque terre Express?

"Vanno abbassati. Sono stata tra coloro su questa decisione hanno provato a fare un po’ di opposizione. Una decisione presa a tavolino che non fa bene al territorio, si è giocato sul fatto che le amministrazioni non fossero in sintonia. Questa scelta non porta a regolamentare i flussi, che vanno sicuramente organizzati, ma non così. Prima di aumentare biglietti serve aumentare i servizi".

È giusto secondo lei concedere ai residenti della provincia la totale gratuità della Via dell’Amore?

"Abbiamo concordato assieme a Comuni e Parco di rivederci a fine stagione per valutare i dati sull’affluenza e, a quel punto, riprendere in mano il discorso".

Una priorità per questo territorio?

"La sanità, qui abbiamo tantissime difficoltà sia territoriali, sia per arrivare all’ospedale più vicino. E poi la scuola, che deve essere maggiormente sostenuta".

Matteo Marcello