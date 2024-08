’Petrusinu’ con Caligo. Nella piazza di Costa

Penultimo appuntamento per il festival ‘Nuove Terre’, oggi, alle 21.30 a Framura, in piazza della Chiesa in località Costa. Il Collettivo Caligo presenta ‘Petrusinu’, in prima regionale, di e con Enrico Brusi, Dario Furini, Agata Alma Sala e Alessio Sallustio, una produzione Officine Papage e Teatro della Caduta. Vi è mai capitato di dire: "Sono felice che mi sia capitato questo brutto fatto, perché senza non sarei quello che sono oggi?".

La pièce ’Petrusinu’ racconta proprio un ‘brutto fatto’, da cui tutta la famiglia protagonista si deve risollevare, e lo a stento e con a prezzo di un lavoro di introspezione importante. Sergio, padre di due ragazzi, Isa e Fausto, divorziato dalla moglie Teresa, si ritrova a vivere con i figli e la madre. Una sera, a cena, qualcosa di terribile e inspiegabile accade. Perché è accaduto? Rivivendo momenti passati, incubi e fantasie, tra concerti immaginari e talk show interiori, lo spettatore ha modo di scoprire le motivazioni che guidano l’agire dei personaggi, la loro crescita e la loro umanità. Info: [email protected]. L’ingresso è gratuito.