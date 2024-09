Passeggiata ultra casual. Arriva il ’Pigiama Run’ e lotta contro i tumori

Tutti in pigiama, a correre o camminare per le vie del centro, per regalarsi un’esperienza entusiasmante e diversa, in parallelo con quanto avviene nel resto del paese, e soprattutto per contribuire al sostegno dei bambini colpiti da tumore e delle loro famiglie. Sono aperte le iscrizioni per la Pigiama Run, la speciale gara non competitiva che la Lega italiana per la lotta contro i tumori promuove in oltre 40 città italiane (la data da appuntare è il prossimo 20 settembre), con il coordinamento della capofila Lilt Milano, e che per la prima volta sbarca in riva al Golfo. Settembre è stato scelto non a caso: è, infatti, il mese del nastro dorato, simbolo della prevenzione e della lotta ai tumori pediatrici, e questa iniziativa di solidarietà – a cui prestano il volto come testimonial Edoardo Stoppa e Juliana Moreira – vuol fare divertire, ma soprattutto riflettere e manifestare la vicinanza ai piccoli colpiti dalla malattia. Tre gli step per partecipare a questa sesta edizione a livello nazionale: iscriversi tramite il sito pigiamarun.it (sarà possibile farlo anche prima della gara, ndr), indossare il proprio pigiama, sostenere i bambini malati. "Sarà una grande festa – spiega Laura Lombardi, presidente della Lilt provinciale –, che si avvale della collaborazione della sezione spezzina del Cai, nostro partner in tante iniziative legate alla prevenzione, ed è uno sforzo organizzativo non da poco, per cui ci supporta anche Gd Grafiche Digitali. Il percorso è in via di definizione e dovrebbe partire da calata Paita per poi raggiungere la Morin e il Mirabello e infine le vie del centro storico, per un totale di quattro km circa. Oltre alla passeggiata o alla corsa, ci saranno altre attività collaterali, insieme all’animazione del media partner Radio Nostalgia. L’outfit scelto è un simbolo "per manifestare affetto e vicinanza a chi in pigiama sta tutto il giorno, perché malato" si legge sul sito. "Vogliamo dare un segnale di positività e forza ai bambini ricoverati in pediatria oncologica e tutti potranno dare il loro contributo: grandi, piccini, giovani, anziani, disabili, che saranno sistemati sulla sedia Jolette (si richiede di contattare la Lilt provinciale per l’organizzazione, ndr.) e potranno partecipare anche gli amici a quattro zampe" continua Lombardi. Per iscriversi è necessario versare un minimo di 15 euro; le offerte raccolte alla Spezia e a Genova saranno destinate alla fondazione Gaslini. La Pigiama Run, che partirà alle 19, ma accoglierà gli ospiti fin dalle 17, ha ottenuto il patrocinio del Comune della Spezia.

Chiara Tenca