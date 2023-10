’Partigiani, non santi ma combattenti’. Il libro di Leoni presentato nella sede dell’Anpi

Verrà presentato oggi, alle 17, nella sede dell’Anpi di via Corridoni, il libro ‘Partigiani, non santi ma combattenti’ di Corrado Leoni. L’autore sarà intervistato da Carlo Raggi, presidente della Società Dante Alighieri. I personaggi di questo romanzo fanno rivivere alcuni dei protagonisti del movimento partigiano e l’ambiente nel quale esso è nato e si è sviluppato, tra il 1943 e il 1945. Il testo è ambientato in Lunigiana, in particolare nella frazione di Regnano (Casola), luogo della brigata partigiana garibaldina lunense. I protagonisti si muovono tra l’Appennino Tosco-Emiliano, le Alpi Apuane, lungo la linea Gotica, ma si possono ritrovare nei racconti e nella storia di tutti coloro che hanno combattuto affinché in Italia tutti i cittadini avessero pari dignità sociale. È un romanzo di persone semplici e straordinarie, protagoniste della grande Storia che ha reso possibile la liberazione del nostro Paese dal nazismo. L’entrata è libera.