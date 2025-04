Paolo Bertini racconta come e perché è stata scritta l’Odissea

Il professor Paolo Bertini presenterà oggi il suo libro ‘La lunga notte di Alcinoo – Come e perché è fatta l’Odissea’. Appuntamento, alle 17.30, nel salone del Centro anziani di piazza Brin in via Corridoni 7. Con l’autore dialogherà la professoressa Cinzia Forma.

"Quando leggiamo spontaneamente, o studiamo per forza o per amore, l’Odissea, siamo fortemente influenzati forse più dalla ricerca specializzata che dal contatto diretto con le storie stesse, e indiretto con la civiltà del mondo in cui nascevano – scrivono i promotori, riprendendo la descrizione del volume – . Spesso queste assunzioni di ottiche sacrali e scontate, magari trivializzate e schematizzate nelle versioni scolastiche, non tengono conto della domanda centrale, doverosa di fronte a opere di qualsiasi tipo e epoca: perché e come - ai suoi tempi - l’autore ha fatto questo? Una domanda che dovrebbe essere complementare, o addirittura identica, a quest’altra: perché sto leggendo? Che cosa sta succedendo? E come?

Superando opposizioni banalmente radicali, come quelle tra realtà e fantasia poetica, tradizione epico/mitica e originalità, letterarietà e antropologia, geografia reale e geografia - in tempi molto antichi - sospettata e in fieri, messaggio principale e messaggi connessi, funzione della narrazione spontanea e studiata, etc., l’autore cerca di scrollarsi di dosso assunti scontati degli studi odissiaci: la sua intenzione principale è descrivere Odisseo come uomo normale, né degradato alla Joyce, né esaltato alla D’Annunzio, costretto a eccezionalità del tutto indispensabili. Da ciò nasce una nuova visione dell’opera".

Il sessantacinquenne Bertini, laureato in Lettere classiche a Pisa, insegna nella scuola da 40 anni, in particolare, da 34, latino e greco (nel liceo classico). Autore di studi di metrica, poetica, antropologia del mondo antico, fa parte della redazione della rivista filosofica ‘Glaux’ e della rivista artistico-letteraria ‘La Nuova Eroica’.

m. magi