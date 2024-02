Palestra inagibile a scuola: "Diteci quando riaprirà"

Dai banchi di scuola a quelli del consiglio comunale il passo è stato breve: pietra dello scandali, l’inagibilità della palestra dell’Isa 7 di via Romana utilizzata da anni per le ore di educazione fisica dagli alunni della scuola media Cattaneo di Melara e, dallo scorso settembre, anche dai circa 150 ragazzi del Fontana, dopo il trasferimento dovuto all’inizio di lavori nel loro plesso. Roberto Centi, Patrizia Flandoli e Giorgia Lombardi, consiglieri comunali del gruppo LeAli a Spezia, hanno presentato un’interpellanza sulla palestra di Via Romana, per chiedere il ritorno al più presto del regolare svolgimento delle lezioni. "Gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Isa in Via dei Pini, insieme agli studenti che sono stati trasferiti nella scuola di via Romana, frequentano la stessa palestra posizionata in Via Romana". Palestra ora dichiarata inagibile fino alla fine dell’anno scolastico 23/24 "a seguito di un controllo della sua soffittatura da parte dei tecnici del Comune. L’amministrazione ha comunicato l’inagibilità della struttura senza però indicare una possibile data di ripristino della struttura con la conseguente restituzione dello stabile, reso di nuovo sicuro, agli utenti".

Centi, Flandoli e Lombardi sottolineano come "l’educazione fisica svolta a scuola sia uno strumento fondamentale per permettere a bambini e ragazzi di praticare sport, un importante veicolo per la socialità e l’inclusione e contribuisce a rafforzare la stima in se stessi e l’equilibrio interiore. Per questi motivi è importante, per agevolare lo svolgimento dell’attività fisica degli alunni, che gli edifici scolastici siano dotati di una palestra".

I consiglieri di Leali hanno presentato un’interpellenza a sindaco e assessore competente "per conoscere quali fondi verranno stanziati per la necessaria e dovuta ristrutturazione e conoscere il cronoprogramma che l’amministrazione intende seguire per risolvere il problema il più presto possibile, consentendo così il regolare svolgimento delle lezioni a partire dal prossimo anno scolastico". Il consigliere comunale del Pd Marco Raffaelli punta il dito anche sulle infiltrazioni d’acqua in una classe, che hanno portato allo spostamento degli alunni nel seminterrato. "Passi la palestra, dichiarata inagibile solo ora, ma com’è possibile aver messo degli alunni in un edificio dove si è costretti ad interrompere improvvisamente i lavori e cercare un’aula dove non ci piova dentro, in modo da continuare le lezioni in sicurezza?".