Orientamenti, boom di iscritti. Il futuro dopo la scuola media. Successo della tappa spezzina

Sono stati oltre 200 i ragazzi che hanno partecipato alla tappa spezzina di ’Orientamenti Summer’ organizzata alla mediateca regionale ’Sergio Fregoso’ della Spezia. L’evento, ideato da Regione Liguria, ha come obiettivo quello di sostenere gli studenti e i loro genitori nella scelta del percorso formativo una volta concluso il ciclo delle scuole medie. Complessivamente sono state 2.500 iscrizioni suddivise nelle nove tappe a cui se ne aggiungerà una extra, dovuta all’elevato numero di richieste di partecipazione, il 15 luglio ai magazzini del Cotone di Genova. Si è occupato dell’organizzazione dell’appuntamento spezzino oltre che dell’intero tour ligure l’assessore regionale alla Formazione e all’orientamento Marco Scajola. Sulla partecipazione spezzina l’assessore si è detto entusiasta. "Un grandissimo successo – ha spiegato Scajola –. I numeri e l’attenzione mostrata dai partecipanti testimoniano al meglio la bontà dell’evento proposto. Abbiamo fornito, gratuitamente, un quadro generale dell’offerta formativa superiore in provincia della Spezia in maniera snella ed efficace. Stiamo attraversando, simbolicamente, tutta la nostra regione, entroterra incluso, con l’obiettivo di essere d’aiuto per più persone possibili. In quest’anno scolastico – aggiunge Scajola – siamo stati costantemente vicini ai ragazzi e ai loro genitori con eventi e webinar che hanno coinvolto migliaia di persone". "Supportare le nuove generazioni nella scelta del percorso scolastico è un dovere di ogni amministrazione – ha aggiunto il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini –. Per questo siamo orgogliosi di ospitare iniziative come Orientamenti Summer".