"Opere edili: implementate le voci sulla sicurezza nei cantieri"

Via libera della giunta regionale al nuovo prezzario delle opere edili che determina il costo delle lavorazioni. Ne parliamo con l’assessore ai lavori pubblici Marco Scajola.

Come si è arrivati alla stesura del documento?"Regione Liguria si affida ad un’apposita commissione istituzionale e a 11 sub – commissioni tecniche che compiono un lavoro basato sull’analisi dei dati e dei materiali. Ne fanno parte oltre all’ente regionale, le amministrazioni locali, attraverso Anci, e una rappresentanza delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, in un’ottica di collaborazione e condivisione".

Su cosa si è concentrato il lavoro?"Sono stati implementati alcuni capitoli relativi alla sicurezza in cantiere, alle lavorazioni necessarie al ripristino dei danni causati dalle calamità naturali, alle lavorazioni utili alla manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale".

Qual’è l’obiettivo?"Quello di garantire attraverso questo fondamentale strumento qualità delle opere pubbliche, sicurezza nei cantieri e congruità del costo dei lavori. Siamo l’unica regione d’Italia a condividere la redazione del prezzario con questa metodologia, un lavoro scritto da istituzioni e lavoratori insieme".