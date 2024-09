'Operazione Donatella' della Croce Rossa arriva a Calice al Cornoviglio

La Spezia, 18 settembre 2024 – Tappa speciale in Val di Vara per 'Operazione Donatella', il tour sanitario organizzato dalla Croce Rossa della Spezia in ricordo della volontaria Donatella Galeotti e arrivato al dodicesimo appuntamento. Domenica 22 settembre l'ambulatorio mobile della Cri spezzina visiterà le frazioni di Calice al Cornoviglio, con le infermiere volontarie e il medico specialista della Croce Rossa che, per tutta la giornata, resteranno a disposizione della popolazione per controlli sanitari gratuiti e misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo.

Ecco il cronoprogramma delle visite organizzate nelle frazioni di Calice: dalle 8.30 alle 9.30 l’ambulatorio mobile della Croce rossa sarà a Bruscarolo, dalle 10 alle 10.50 a Pianaccia, dalle 11 alle 13 a Piano di Madrignano, dalle 14.50 alle 16.20 a Valdonica e dalle 16.30 alle 18 a Madrignano Castello. Gli abitanti di Ferdana, Novegina, Pantanelli, Usurana e Martinello potranno raggiungere l'ambulatorio mobile durante la sosta nella frazione più vicina.

Oltre che un servizio sanitario gratuito per i cittadini del territorio spezzino, 'Operazione Donatella' vuole anche essere un ricordo della volontaria della Croce Rossa Donatella Galeotti, scomparsa a gennaio lasciando un grande vuoto nell’associazione. Per questo le infermiere volontarie della Cri della Spezia hanno voluto dedicare l’iniziativa lanciata nei mesi scorsi proprio a lei, che del sostegno ai più deboli aveva fatto una ragione di vita.