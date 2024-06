Omaggio a Giudici agli Olivetani

Dopo quelli in onore di Caproni, Carducci, Fracchia, Montale e Sbarbaro, come accade già da qualche edizione, ‘Liguria delle Arti’ torna a dedicare alcuni appuntamenti ai grandi della letteratura e della poesia. La serata che si terrà a Porto Venere domani sera, alle 21, intende omaggiare il poeta e giornalista Giovanni Giudici, nel centesimo anniversario della sua nascita. Nato, cresciuto e poi sepolto alle Grazie, frazione di Porto Venere, Giudici è stato uno dei massimi poeti italiani del secondo ‘900 come dimostrano le opere pubblicate (su tutte ‘La vita in versi’, edito da Mondadori) e i prestigiosi riconoscimenti letterari tra cui il ‘Premio Viareggio’. Proprio alle Grazie, nella Sala affrescata dell’ex Convento degli Olivetani, risalente al 1400, si terrà la serata in suo onore. Note biografiche, episodi salienti di vita e stile poetico, verranno raccontati da Simona Morando, docente dell’Università di Genova. Tema dell’evento sarà il rapporto tra Giovanni Giudici e il territorio. L’attore e direttore artistico di ‘Liguria delle Arti’ Pino Petruzzelli (nella foto) leggerà alcune delle poesie di Giudici come ‘Sotto il volto’, ‘Ca’ di mare’, ‘Piazza Saint Bon’ e ‘Nelle sole parole che ricordo’. Alla celebrazione prenderà parte anche il nipote del poeta ligure, il musicista ed autore Marco Giudici, che per l’occasione dedicherà alcuni brani e momenti strumentali al celebre nonno. ‘Liguria delle Arti’ è realizzato in collaborazione con Regione Liguria, Teatro Ipotesi, Gog - Giovine orchestra genovese, Conservatorio Paganini Genova, Conservatorio Puccini La Spezia. L’ingresso è libero.

marco magi