Oggi da Liberi Tutti il libro di Ippolito

Verrà presentato oggi, alle 18.30, alla libreria Liberi Tutti di via Tommaseo, il libro ‘Un giorno tutto questo finirà’ di Domenico Ippolito (distribuito da Exorma). Un romanzo di formazione, scabro e realistico, che racconta storie di abbandoni, ghosting, sfruttamento, e poi di amore, di rapporti umani, di crescita e ricostruzione. "Un giorno tutto questo finirà" potrebbe suonare come un epitaffio, la fine ultima di tutte le cose, ma per i protagonisti Tommi e Dario è il leitmotiv di una visione, traccia del desiderio di tirarsi fuori dalla loro vita di provincia.