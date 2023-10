Nuovo varo al Muggiano . Il Di Lauria verso il mare. È il sesto pattugliatore

E’ stato varato nello stabilimento Fincantieri del Muggiano il sesto pattugliatore polivalente d’altura per la Marina militare italiana. La “Ruggiero Di Lauria” è la seconda unità in configurazione light plus, con un avanzato sistema di difesa anti aerea.

Il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, ha sottolineato il "virtuoso rapporto con la Marina militare che ha permesso di raggiungere un livello di contenuti tecnologici che vengono ammirati nel mondo. Acquisire commesse navali all’estero rende più forte l’Italia". La costruzione di questo battello "ha coinvolto fino a 300 lavoratori, la maggior parte di ditte esterne di cui più della metà non nati in Italia – ha detto Roberto Vignali in rappresentanza delle maestranze –. Vengono da Asia, Africa e America del Sud. Operai senza il quale contributo questa e altre navi non si sarebbero potute costruire. Molti di loro hanno affrontato il mare nel più difficile dei modi". "Il varo rappresenta un ennesimo e importante evento che valorizza le capacità tecnologiche di Fincantieri e Leonardo e le professionalità delle maestranze che hanno progettato e realizzato con esperienza e competenza la nave", hanno dichiarato a margine Guglielmo Gambardella, segretario nazionale Uilm, e Graziano Leonardi, segretario Uilm La Spezia. Le specifiche tecniche del pattugliatore sono 132 metri di lunghezza, velocità di oltre 33 nodi e 135 persone di equipaggio; il Di Lauria ha la capacità di fornire acqua potabile ed elettricità a terra. A gennaio 2024 la prima uscita in mare.